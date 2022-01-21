حظك اليوم برج الحمل الجمعة 21-1-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. حافظ على صحتك

امرأة برج الحمل غيورة ولديها الموهبة والطموح بدرجة كبيرة في مختلف نواحي الحياة، وهي قادرة على إعطاء الآراء في الموضوعات المختلفة، كما يتميز رجل برج الحمل بالطيبة والإخلاص والطاقة الكبيرة في العمل ليصل لأعلى المناصب.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بالموازنة بين الطاقة البدنية والواجبات المهنية، فيجب أن تحافظ على صحتك حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه فالقمر القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

يجب أن تتعامل في صمت ولا تعلن عن خططك المهنية ولا أخبارك الشخصية، وذلك لكي تحترس المكائد من الغير وينصحك حظك اليوم أيضا أن تتجنب الزهو بنفسك قدر الإمكان حتى لا تدخل في مشكلات كبيرة.

مشاهير برج الحمل

ويتسم طفل برج الحمل أنه قيادي وعنيد وواثق بنفسه وحساس، ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر الدبلوماسي نزار قباني والمغنية اللبنانية الشهيرة جوليا بطرس والمغنية المغربية دنيا بطمة وباسكال مشعلاني.