حظك اليوم برج الحمل الخميس 20-1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يشمل برج الحمل المواليد من يوم 21 مارس حتى 20 أبريل، ويتميز بالقدرة على التعامل مع دواخل الغير ويفهمهم بشكل كبير، كما أنه يتسم بالإرادة الكبيرة والصلابة والقوة في التعامل مع المواقف الصعبة، ويتميز رجل برج الحمل بالحنية والقلب الرقيق رغم عدم قدرته على مسامحة الغير سرعة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تتوقع خبيرة الفلك عبير فؤاد قدرة مواليد برج الحمل على الإنجاز، وهناك فرصة لقضاء أوقات مهنية وعائلية مميزة ودافئة مع زملاء العمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

يعدك القمر بأجواء رومانسية هادئة وتتألق مواهبك، وذلك وفق حظك اليوم، لذا لا بد من قضاء وقت كافٍ مع شريك الحياة للاستمتاع بالأجواء.

مشاهير برج الحمل

ويشمل برج الحمل عددا كبيرا من المشاهير أبرزهم باسكال مشعلاني، جوليا بطرس، دنيا بطمة، نزار قباني، مارلون براندو، روبرت داوني جونير، تشارلي تشابلن، السير إلتون هيركيوليز جون.