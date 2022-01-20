ذبح زوجته وهي نائمة لشكه في سلوكها.. ثم فشل في الانتحار

أنهى زوج حياة زوجته، في قرية طبهار التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، ذبحا، لشكه في سلوكها، حيث قرر الانتقام لشرفه بعدما سمع عن ارتباطها بعلاقة عاطفية بآخرين، فقرر التخلص منها وغسل عاره بيديه، فاستل سكينا من مطبخ منزله وذبحها خلال نومها عقب منتصف الليل، ثم حاول إنهاء حياته فتناول أقراص حفظ الغلال (الحبة السامة) التي اشتراها خصيصا لإنهاء حياته، ولكن أسرته اكتشفت الواقعة، ونقلوه إلى المستشفى التي قامت بعمل غسيل معدة وقدّمت له الرعاية الطبية اللازمة، فأنقذت حياته التي فشل في إنهائها.

بلاغ بقيام زوج بقتل زوجته

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بورود بلاغ بقيام زوج بذبح زوجته لشكه في سلوكها بقرية طبهار بنطاق المركز، ثم حاول إنهاء حياته ولكنه فشل.

الشرطة تعاين الجثة

وانتقل ضباط مركز شرطة إبشواي، برئاسة المقدم إسلام الصاوي، رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وعثروا على جثة «آمال. ر. ف»، 25 سنة، ربة منزل مقتولة داخل شقتها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

الزوج قتلها وفشل في إنهاء حياته

وتبينّ أنّ زوجها وراء ارتكاب الواقعة، لشكه في سلوكها، وأنّه حاول إنهاء حياته بتناول الحبة السامة (أقراص الغلة) وتناولها بالفعل، ولكن تم نقله إلى مستشفى الفيوم العام وإنقاذ حياته.

حراسة مشددة على الزوج

وجرى وضع حراسة مشددة على الزوج المتهم بقتل زوجته، لحين تحسن حالته الصحية واستقرارها بعدما خضع لعمل غسيل معدة، وذلك لسماع أقواله ونقله إلى محبسه تمهيدا لمحاكمته بتهمة قتل زوجته.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.