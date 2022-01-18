تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس المحكمة، وعضوية محمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة أحمد محمد منصور، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بتأجيل محاكمة «ألفت.ك.ف» 48 سنة، وعشيقها «رجب.م.م» 41 سنة، بتهمة القتل العمد للزوج، في القضية رقم 28964 جنايات مركز الفيوم، والمقيدة برقم 1711 كلي الفيوم، ليخلو الجو لعلاقتهما الآثمة، إلى جلسة 21 فبراير المُقبل، لفحص سجلات مكالمات المتهمين.

بلاغ بالعثور على جثة خمسيني

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من أهالي عزبة رأفت بقرية دمو، بالعثور على جثة عاطف فريد رياض، 50 سنة، مُلقاة بمصرف بالقرية، وبها جروح بالرقبة والوجه واليد اليسرى، وبجواره تروسيكل خاص به أحمر اللون، وعليه آثار دماء ووجود كافة متعلقات المتوفي.

الزوجة وعشيقها وراء ارتكاب الجريمة

وأكدت تحريات المباحث، أنّ زوجة المجني عليه تعمل صاحبة كوافير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عشيقها ليخلو الجو لهما، وجرى ضبطهما، وتبين أنّ المتهم قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأنّ بيّت النية وتفكر بروية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه حتى يخلى لعشيقته المتهمة الثانية زوجة المجني عليه، فأعد مخططاً أحكم دقائقه درساً مستخدماً سلاح أبيض سكين.

الزوجة حرضت عشيقها على قتل زوجها

وأوضح المتهم، أنّ زوجة المجني عليه اشتركت مع المتهم الأول في التحريض والاتفاق مع عشيقها في ارتكاب الجريمة محل الإتهام بأن أشعلت في نفسه جزوة الخلاص من زوجها المجني عليه، وقتله حتى يخلو الجو لهما، ووسوست له بحتمية الخلاص منه حتى يخليا لعلاقتهما الآثمة، متفقة معه على إتمام جرمهمها، ووقعت جريمة القتل بناء على هذا التحريض.

استدرجة بحجة شراء أخشاب وقتله

وأكد المتهم في اعترافاته، أنّه استدرج المجني عليه مساءاً بحجة شراء بعض الأخشاب من مكان شرائها لمسكنه بالتروسيكل الخاص به مُستغلاً حاجته للمال، واستدرجه لمنطقة هادئة، وسدد له عدة طعنات غرة حتى سقط صريعاً جثة هامدة حتى تأكد من وفاته، وألقى جثته في المجرى المائي لإخفاء معالم جريمته بعيداً عن أعين الناس، ولكن تحريات المباحث كشفت لغز جريمتهما، وبعرضهما على النيابة أحالتهما للجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.