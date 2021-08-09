مصرع ربة منزل تناولت الحبة السامة عن طريق الخطأ في كفر الشيخ

لقيت ربة منزل، مصرعها اليوم، داخل المستشفى الجامعي بطنطا، عقب أيام من إصابتها بتسمم نتيجة تناول حبة حفظ الغلال عن طريق الخطأ، أثناء قيامها بأعمال منزلية بمنزلها الكائن بإحدى قري مركز الرياض، التابع لمحافظة كفر الشيخ.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطار من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة الرياض، بوفاة «د.أ.ع» 19 عاما، ربة منزل مقيمة بقرية تابعة لمركز الرياض، عقب أيام من إصابتها بإدعاء تسمم.

وأفادت تحريات المباحث الجنائية ومركز شرطة الرياض وسؤال شقيقها، أن المتوفية أصيبت عقب قيامها بوضع حبة غلال في القمح، ونسيت غسل يديها، وتناولت الطعام، فشعرت بعدها بقىء ومغص في البطن وتم نقلها لمستشفى كفرالشيخ العام، فقامت بتحويلها لقسم السموم بالمستشفى الجامعي حتي لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

واستقبل مستشفى برج البرلس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، جثة مسن لقي مصرعه غرقًا بشاطئ البحر المتوسط أمام قرية «المرازقه»، التابعة لمركز البرلس، أمس، فيما جري إنقاذ مسن آخر.

تلقي اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس بمصرع مسن غرقا وإصابة آخر بشاطئ البحر المتوسط بقرية المرازقة التابعة لدائرة المركز.

وتبين من الفحص مصرع «عبد العزيز عبد المحسن سيد أحمد جاد»، 60 عاما، وإصابة «ناجي عبد الله سليمان»، 71 عام، ويجري إخضاعه للإسعافات الأولية، داخل استقبال مستشفى برج البرلس المركزي، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفي برج البرلس.