مصرع مهندس وإصابة 6 في انهيار سقف كنيسة بالإسماعيلية.. بالأسماء

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، جراء انهيار جزئي لسقف تحت الإنشاء، حديث المباني، بمركز ومدينة القنطرة غرب، في الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعرض سقف كنيسة تحت الإنشاء، للانهيار خلال أعمال التشييد والبناء.

نقل المصابين

وقالت المصادر إن الشخص المتوفى يدعى شكري فوزي يوسف، ٦٤ سنة، مقيم بحي أول الإسماعيلية، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر إن المصابين هم عبد الشهيد سليمان، 44 سنة، مصاب بخلع في الكتف وتهتك بالوجه، وشكري وهبة ميخائيل، 65 سنة مصاب بكسر مضعف بالركبة اليمني، وزكريا جبريل، 50 سنة مصاب بكدمات بالصدر، وأسامة إبرهيم، 24 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليسرى، وسمير منير، 47 سنة، مصاب بكدمات بالجسم، وعدلي شكري، 28 سنة، مصاب بخلع بالكتف الأيسر.

استقرار حالة المصابين

وقالت المصادر إن حالة المصابين مستقرة، وأنهم يخضعون للعلاج والفحص الطبي داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي، فيما رفع المجمع حالة الطوارئ مع استدعاء الاستشاريين المختلفين للتعامل معهم.

انتقال الجهات الأمنية لمكان الحادث

وقال شهود عيان، إن الجهات الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة منذ قليل لفحص البلاغ، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.