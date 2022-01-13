الإسماعيلية تستعد للمرحلة الثانية من حياة كريمة.. وإدراج 3 مراكز جديدة

تستعد محافظة الإسماعيلية، لانطلاق مبادرة «حياة كريمة»، في 3 مراكز جديدة عقب الانتهاء من مركز القنطرة شرق، خلال شهر أبريل المقبل.

وعقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا، صباح اليوم، الخميس، للتنسيق للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمشرف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة، وعدد من نواب الإسماعيلية، والجهات المعنية.

محافظ الإسماعيلية يوجه بتنفيذ أعلى معدلات للإنجاز

ووجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالإعداد الجيد لمبادرة حياة كريمة في المرحلة الثانية، والتي ستنطلق في مراكز أبوصوير والقصاصين والقنطرة غرب.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي، إنه تم دعوة نواب المحافظة للمشاركة في الإعداد للمرحلة الثانية من المبادرة، لمعرفتهم باحتياجات المواطنين ومطالبهم الأساسية، علاوة على تمثيلهم للمواطنين فى دوائرهم.

وتابع أن الاجتماع ناقش احتياجات مركز ومدينة القنطرة غرب ، وما تم تنسيقه في قطاع الصرف الصحي من استكمال أعمال إنشاء شبكات صرف صحي جديدة، لأربع قرى محرومة من الصرف الصحي، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة، واستكمال الانشاءات في مجال الأبنية التعليمية، ورفع كفاءة مراكز الشباب ودور العبادة.

عرض لتطوير الطرق

واستمع المهندس أحمد عصام الدين، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، للخطة التنسيقية المقترحة لمديرية الطرق والنقل، للرصف خلال المرحلة الثانية بمبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، فيما طرح وكيل وزارة الأوقاف مقترحًا لزيادة أعداد المساجد في القنطرة.

واستمع «عصام الدين»، إلى شرح حول احتياجات مركز ومدينة أبوصوير، واحتياجات القرى التابعة له، حيث تعد من القرى الأكثر احتياجا للإحلال والتجديد في قطاع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق.

وقال «عصام الدين»، إن الاجتماع يهدف إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية بدون أي عقبات، والاستفادة من المبادرة على أكمل وجه، خاصة في مجالات الكهرباء، والغاز الطبيعي، والأبنية التعليمية، والمعاهد الدينية.

وشدد «عصام»، على ضرورة سرعة التنسيق، ووضع الخطط والمقترحات، وتذليل العقبات بين الوحدات المحلية وقطاعات المحافظة، على أن يتم استكمال جميع الملفات والاقتراحات خلال أسبوعين.