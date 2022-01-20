وزير قطاع الأعمال: لدينا فجوة كبيرة في الوظائف الفنية بالسوق المصري

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن افتتاح المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يعتبر خطوة مهمة لتطوير التعليم الفني والمهني والذي بدورة يوفر عمالة متدربة.

وأضاف «توفيق» خلال احتفالية افتتاح المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، أنه توجد فجوة كبيرة في الوظائف الفنية لدى الشركات العامة، حيث إننا بحاجة إلى التدريب الفني للحصول علي أيدي عاملة مدربة.

وأشار«توفيق» إلى أنه خلال الفترة الأخيرة اهتمت الأسرة والحكومة بالتعليم الفني، لأن التعليم الفني يخلق فرص عمل بعد التخرج، كما أنه خلال الفترة المقبلة سوف يكون هناك توسعا في التدريب الفني والحرفي من قبل الاتحادات الصناعية والغرف الصناعية مع وزارة التربية والتعليم.

السفير الأمريكى بمصر: خصصنا مليون دولار فى مجال تدريب الشباب

من جانبه، قال جوناثان كوهين السفير الأمريكى بمصر، إن الحكومة الأمريكية ملتزمة مع الحكومة المصرية بدعم التعليم وخاصة الفنى وفقا للمعايير الدولية، موضحا أنه جرى تخصيص مليون دولار فى مجال تدريب الشباب والدعم من أجل تحسين التعليم، موضحا أن السفارة الأمريكية فى مصر عملت فى مجالات كثيرة مثل الطاقة الشمسية وغيرها وتمت زيارة مدرسة للطاقة الشمسية وهذه المدارس جرى تصميمها لتقديم ما يحتاجه سوف العمل من فنيين.

مجاهد: المدارس الدولية للتكنولوجيا ستدخل الخدمة العام المقبل

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ستدخل الخدمة مطلع العام الدراسي المقبل في شهر سبتمبر، في محافظة الشرقية منها مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص صناعة الاسطمبات، ومحافظة أسيوط مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، ومحافظة الإسكندرية مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص التجارة الحديثة.

واستكمل، أنه توجد في محافظة المنيا مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص التسويق للخدمات المالية، ومحافظة الجيزة وتحديدا في مدينة السادس من أكتوبر، مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، تخصص تطوير البرمجيات.