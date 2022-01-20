تسهيلات من معرض القاهرة الدولي للكتاب عند حجز التذكرة.. تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا عن بدء معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2022، إذ أعلنت وزارة الثقافة تنظيمه بدءًا من يوم 26 يناير، ويستمر حتى 7 فبراير المقبل، ويبحث الراغبون في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب عن تفاصيل تذاكر معرض القاهرة ووسائل المواصلات المتوفرة.

وأوضحت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب عبر صفحة المعرض الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إجراء عدد من التسهيلات المختلفة لحجز تذكرة معرض الكتاب، ونرصد من خلال هذا التقرير بعض النصائح لتسهيل حجز تذاكر المعرض، وفق الصفحة الرسمية للمعرض، والتي جاءت كالتالي:

تسهيلات معرض الكتاب لحجز التذكرة

- أتاحت إدارة المعرض حجز أي عدد من التذاكر في المرة الواحدة.

- لدى الذهاب للمعرض أكثر من مرة، يفضل حجز التذاكر جميعها في زيارة واحدة للموقع، حتى لا يتم دفع قيمة الرسوم الإضافية في كل مرة تُستخدم فيها البطاقات الائتمانية لشراء التذاكر.

- عند شراء عدد من التذاكر، تحتوي التذكرة على رمز «كيو آر كود»، مُدون بجواره عدد مرات الدخول التي حددتها مسبقا.

- لا يوجد حد أقصى لحجز تذاكر المعرض، ولا يوجد تاريخ محدد للتذكرة.

- يمكن لشخص واحد حجز التذاكر له ولأسرته وأصدقائه من خلال حسابه.

- يجب مراعاة كتابة البيانات الصحيحة في الخانات المحددة على الموقع أثناء ملء البيانات.

- حجز تذكرة المعرض من خلال الموقع الإلكتروني يقلل زمن الوقوف في طابور شباك التذاكر.

- يمكن الدخول بالتذكرة الموجودة على الهاتف دون الحاجة لطباعتها.

ووفرت محافظة القاهرة الكثير من وسائل المواصلات لتسهيل الوصول لمعرض الكتاب، دون أن يكون هناك عائق لذلك نتيجة نقله من أرض المعارض في مدينة نصر لمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.