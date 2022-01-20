«شوقي»: مدارس التكنولوجيا تعاون مثمر بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا يعتمد على عدد من المحاور، الأول تحسين الجودة، والثاني تبني مناهج تعليم فني تساعد في تحسين المهارات الفنية للطلاب، والثالث تطوير مهارات المعلمين، المحور الرابع تغيير الصورة النمطية للتعليم

نجاح منظومة المدارس التكنولوجية

وأضاف «شوقي»، خلال احتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، اليوم الخميس، أن جوهر نجاح مدارس التكنولوجية، أنها منظومة متكاملة يشترك فيها الحكومة ممثلة في الوزارة، والقطاع الخاص ممثلة في الشركات والمنظمات الدولية.

التقديم للمدارس للتكنولوجيا

ويتم فتح أبواب التسجيل لطلاب المرحلة الاعدادية في شهر يوليو من العام الحالي 2‪022‪، لاختبار الطلاب للالتحاق بالمدارس الخمس التي من المقرر أن تبدأ الدراسة بها في سبتمبر 2‪022وبعد تقديم طلبات التسجيل، يتعين على الطلاب المرشحين اجتياز اختبارات القبول التي تعقدها إدارة المدرسة، بن في ذلك المقابلات الشخصية.