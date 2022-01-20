افتتاح مدرسة محمد توفيق دبوس بالبحيرة بتكلفة 10 ملايين جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أن قطاع التعليم هو أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة إهتمامًا كبيرًا، وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة، وإنشاء المدارس الجديدة، وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين، والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم، لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

العام الحالي شهد الانتهاء من 95 مدرسة جديدة وإحلال كلي وجزئي

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن العام الدراسي الحالي شهد الانتهاء من 95 مدرسة جديدة وإحلال كلي وجزئي بمختلف مراكز المحافظة، كما تم خلال العامين الماضيين فقط إنشاء 330 مدرسة جديدة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية ملياري جنيه، و240 مليون جنيه، منهم 214 مدرسة جديدة تم الإنتهاء منها بتكلفة إجمالية تقدر بـ1.4 مليار جنيه، كما أنه جارٍ العمل بـ116 مدرسة أخرى، بتكلفة 828 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال إفتتاح اللواء المحافظ، مدرسة محمد توفيق دبوس، الثانوية التجارية بقرية نكلا العنب بمركز إيتاي البارود، وهي عبارة عن أرضى و4 أدوار علوية بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 10 ملايين و31 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وتجهيز المدرسة، والتى تضم 33 فصلا دراسيا، وغرفة طبيب، ومكاتب إدارية ومدرسين، وغرفة أخصائي نفسي وإجتماعي، وغرفتي شبكات، و8 كمبيوتر، و2 مجالات، وفراغ متعدد، ومكتبة، ودورات مياه.

وعقد اللواء المحافظ، مؤتمرًا جماهيريًا بحضور عدد كبير من أهالي القرية وقياداتها وشبابها وطلابها، أكد خلاله على أن مصر بقيادة رئيس الجمهورية، وشعبها العظيم، قادرون على تخطى الصعاب وبناء مصر الجديدة.

المحافظ: إدراج إيتاي البارود ضمن المرحلة القادمة لـ«حياة كريمة»

كما زف بشرى، بإدراج مركز إيتاي البارود، ضمن المرحلة القادمة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى ستنطلق خلال ستة أشهر لتستهدف تنمية جميع قرى ونجوع المركز.

وأضاف المحافظ، أن مركز إيتاي البارود شهد تنفيذ 334 مشروعا خلال الأعوام الثلاث الماضية، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بكل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين، وفق خطة متكاملة وتلبية الأولويات على الفور.

وأكد على أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة، نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق.