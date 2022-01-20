غرفة السياحة: السماح بتسجيل الشركات على بوابة العمرة دون وكيل سعودي

طالب أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، الشركات الراغبة في تنظيم رحلات العمرة لهذا العام، والتي تستوفي كل الاشتراطات الواردة بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، بسرعة إنهاء إجراءات تسجيل الشركة على البوابة المصرية للعمرة دون انتظار توافر وكيل سعودي.

موعد إغلاق توثيق عقود العمرة لا ينطبق على الشركات التي لا تمتلك وكيلا

وذكرت الغرفة، خلال الكتاب الدورى رقم «22» لسنة 2022، والذي تم تعميمه اليوم على كل شركات السياحة المصرية، أن الغرفة تبذل قصارى جهدها حاليا لحل الأزمة التي تواجه الشركات السياحية، لعدم قدرتها على التعاقد مع وكيل سعودي للعمل في العمرة، لافتة إلى أن إيجاد الغرفة لوكيل سعودى يعمل مع الشركات التي ليس لها وكيل لا يرتبط بموعد غلق باب توثيق العمرة للموسم الحالي يوم 25 يناير الجاري، شريطة أن تكون الشركة التي سيتم ايجاد وكيل سعودي للتعاقد معها مسجلة على البوابة المصرية للعمرة.

وأوضح «عمارة»، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الغرفة على حماية ورعاية مصالح الشركات السياحية، وتذليل العقبات التي تواجهها.

صرف إعانة شهرين للعاملين بشركات السياحة

وفي سياق متصل، أعلنت غرفة شركات السياحة موافقة صندوق الطوارئ، التابع لوزارة القوى العاملة على صرف الدفعتين العاشرة والحادية عشرة من إعانات الطوارئ للعاملين بالشركات السياحية، والتي يثبت جدية استحقاقها للإعانة.

وأضافت الغرفة خلال المنشور رقم 17 لسنة 2022، أن الشركات السياحية التي تنطبق عليها اشتراطات صرف إعانات العاملين يجب أن تستوفي النماذج المرفقة وبياناتها كالآتي:

1- نموذج طلب صرف إعانة الدفعة العاشرة والحادية عشرة من صندوق إعانة الطوارئ.

2- استمارة بيانات مدققة معتمدة من مراقبي حسابات الشركات السياحية.

وأوضحت الغرفة انه سيتم فتح باب استلام الطلبات باليد بمقر الغرفة الرئيسي بالقاهرة، بداية من 23 يناير الجاري حتى 1 فبراير المقبل.