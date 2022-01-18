غرفة السياحة: على الشركات تقديم خطاب ضمان بـ100 ألف جنيه لتنظيم العمرة

أكد أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه يجب على الشركة السياحية التى استوفت الشروط والإجراءات الخاصة بتوثيق عقود العمرة للموسم الحالي، إبرام خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة بقيمة 100 ألف جنيه صالح لمدة 6 أشهر بغرض تنظيم رحلات العمرة.

وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لموسم العمرة الحالي وفى ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة، والتي أصدرتها وزارة السياحة والأثآر بخصوص قيام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة بسداد تأمين مؤقت قدره 100 ألف جنيه، يسدد بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

تسهيلات لشركات السياحة.. خطاب ضمان أو شيك مقبول الدفع

وأضاف «عمارة»، خلال المنشور الدوري رقم 13 لسنة 2022، والذى تم تعميمه على كافة شركات السياحة، أنه يمكن أيضا إصدار شيك مقبول الدفع بقيمة 100 ألف جنيه، لصالح وزارة السياحة والآثار بغرض تنظيم رحلات العمرة، مع العلم بأنه سيتم تسليم أصل خطاب الضمان أو الشيك مقبول الدفع إلى الوزارة عند تقديم عقد العمرة إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة، على أن يكون معتمدا من وزارة الحج والعمرة بالسعودية وذلك بعد انتهاء كافة إجراءات تصديق العقد وإرساله إلى المملكة العربية السعودية للاعتماد من وزارة الحج، ثم إعادته لتقديمه إلى السياحة للتفعيل النهائي للشركة عبر البوابة المصرية للعمرة وفتح النظام أمامها لبدء تنفيذ رحلات العمرة.

الرسوم المقررة للتسجيل بالبوابة المصرية للعمرة

وأشار المنشور إلى أنه بالنسبة للرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال الموسم الحالي، هي:

- 2000 جنيه، رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة.

- 500 جنيه، رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

- 500 جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة على البوابة المصرية للعمرة، ويحبز إيداع كل مبلغ مخصص لفئة من الفئات الـ3 على حدى، وبإيصالات منفصلة.