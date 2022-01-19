غرفة السياحة: دورات تدريبية للعاملين بالشركات للتعامل مع بوابة العمرة

في إطار الاستعدادات النهائية لبدء موسم العمرة للعام الحالي، والذي ستنطلق أولى رحلاته يوم 3 فبراير المقبل، قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة أنشأت موقعا إلكترونيا تحت مسمى «منصة التدريب المركزية وذلك لتدريب العاملين بالشركات السياحية على كيفية التعامل مع البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة».

محاضرات افتراضية «أون لاين» للعاملين بالشركات السياحية

وأضاف عمارة خلال الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2022 والذي تم تعميمه على جميع الشركات السياحية أن الغرفة ستنشئ محاضرات افتراضية «أون لاين» لتدريب الراغبين من شركات السياحة المفعلة على البوابة المصرية للعمرة للاطلاع على آخر التطورات والتحديثات التي تمت على البوابة، لافتا إلى أنه مسموح لكل شركة تدريب 2 من العاملين بها حاليا على أن يتم زيادة العدد خلال الفترة المقبلة.

بداية الدورات التدريبية اليوم

وأشار أمين عام غرفة شركات السياحة إلى أن أولى الدورات التدريبية ستبدأ اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 10 صباحا، مطالبا الشركات الراغبة في تدريب العاملين لديها بتسجيل أسمائهم، لافتا إلى أن التدريب لن يستغرق أكثر من محاضرة واحدة وأن كل المحاضرات الأخرى هي تكرار لنفس التدريب لذا فإنه لا حاجة لتكرار الاشتراك في أكثر من محاضرة وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد لتلقى التدريب.

وكانت الغرفة قد طالبت الشركات السياحية المنظمة لبرامج العمرة لهذا العام والتي استوفت الشروط والإجراءات الخاصة بتوثيق عقود العمرة للموسم الحالى، بإبرام خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة بقيمة 100 ألف جنيه صالح لمدة 6 أشهر بغرض تنظيم رحلات العمرة، أو بإصدار شيك مقبول الدفع بقيمة 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار بغرض تنظيم رحلات العمرة وذلك كأحد الشروط الأساسية للسماح للشركات السياحية بتنظيم رحلات العمرة لهذا العام.