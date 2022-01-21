حظك اليوم الجمعة 21-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحظى علم الفلك والأبراج باهتمام الكثيرين الذين يتابعون حظهم اليوم وما يخبرهم به هذا العلم الذي يدرس تأثير الأجسام الكونيّة البعيدة والأجرام السماوية على حياة الإنسان.

وفيما يلي تستعرض الوطن فيما يلي تفاصيل حظوظ مختلف الأبراج وفق عبير فؤاد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل

على المستوى المهني على مواليد برج الحمل اليوم الموازنة بين طاقاتهم البدنية وواجباتك المهنية، وعلى المستوى العاطفي والاجتماعي عليهم العمل في صمت وعدم إعلان الخطط وكتمان الأخبار الشخصية والحذر من المكائد التي تدبر لك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور

يبدو اليوم لطيفا لمواليد برج الثور، فتناغم القمر مع أورانوس يمدك بحماس كبير وتشعر بتجدد الحياة، وعلى المستوى العاطفي فوجود القمر في منزل الحب يولد بداخلك المزيد من المشاعر وتستطيع أن تعبر عنها بسهولة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء

على المستوى العاطفي تسيطر عليك ذكريات أليمة، كن إيجابيا وقاوم، وعلى المستوى المهني توجد عدة كواكب في وضع معاكس مما يتسبب في الشعو بالقلق لذا عليك ضبط انفعالاتك وعليك أن تعتني بعملك وحقوقك.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان

وجود القمر في منزل العلاقات يدعمك وتبدو اليوم متفردا ويقظا ذهنيا، وعلى المستوى العاطفي فرغم التشوش والضغوط.. القمر يمنح مواليد برج السرطان لباقة تساعدك على توطيد علاقاتك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد

يخبرك الفلك اليوم بأن تكون مهتما بشريك حياتك، كما عليك أن تراعي مشاعره إذا أردت أن تحصل على التقدير، وعلى المستوى المهني فيتنافر القمر مع المشتري في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور ويجب عليك الحرص في نفقاتك.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء

على مواليد برج العذراء اليوم على المستوى العاطفي، التماسك أمام الضغوط والاستفزازات وأن تتعامل بلباقة، وعلى المستوى المهني فوجود القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتفرض إرادتك وقد تحقق مكاسب.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان

يجب على مواليد برج الميزان اليوم على المستوى المهني ضبط النفس وتنظيم الجهود ولا تهدر طاقتك في الأمور التي لا تستحق، وعلى المستوى العاطفي فتراجع فينوس في وضع معاكس يتوجب عليك الاحتراس والحفاظ على اللباقة، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب

اليوم مناسب لمواليد برج العقرب على المستوى العاطفي لاتخاذ قرارات حاسمة وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك، وعاطفيا تحاط اليوم بالأحباب والأصدقاء بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم ومحاولتهم المساعدة.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس

وعلى المستوى العاطفي، ينصحك الفلك بالتحكّم في إظهار غضبك لتسلم من الخلافات ومن أذى البعض، وعلى المستوى المهني عليك أن تعمل بدقة وتجنّب المغامرة وصرف الأموال.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي

يعد اليوم سعيدا لمواليد برج الجدي على المستوى العاطفي والمهني، حيث يقضون أوقات عذبة مع الأحباب والأصدقاء وتتواصل معهم بنعومة، وعلى المستوى المهني فالقمر بمنزل الحظ يُشعرك بالقوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء.. وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سعيدة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو

تبدو متألقا اليوم وتخطف الأنظار وتؤثر في الجنس الآخر، فقط ادرس جيدا أقوالك وابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك، وعلى المستوى العاطفي فوجود القمر وتنافره مع المشتري بمنزلي المال.. راجع قراراتك المهنية والشرائية وادرسها.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت

على المستوى العاطفي إذا كنت متزوجا اشرح مطالبك بهدوء وعلى المستوى المهني فالقمر في مواجهتك وقد يتسبب لك ذلك في ظهور مسألة قانونية أو أزمة مالية أو مهنية وعليك أن تحمي حقوقك.