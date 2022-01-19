4 نصائح للمرضى لمنع حدوث تداخلات دوائية.. قراءة النشرة واستشارة الصيدلي

نشرت هيئة الدواء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا توضح فيه مجموعة من النصائح للمواطنين بشأن التداخلات الدوائية لتوضيح الآثار الجانبية المتعلقة بالأدوية حال تناول أكثر من نوع دوائي في وقت واحد.

4 نصائح لتجنب التداخلات الدوائية

وكشفت هيئة الدواء، أنّ هناك 4 نصائح يجب على المرضى الالتزام بها لتجنب حدوث أي آثار محتملة قد تنتج جرّاء تناول أكثر من عقار في وقت واحد، وتمثلت نصائح الهيئة في:

- لابد من معرفة الطبيب المعالج أو الصيدلي بالأدوية التي يتناولها المريض ومن بينها المكملات الغذائية، فضلا عن اطلاعه على الأعشاب التي يتناولها المريض ونظامه الغذائي وتاريخه المرضي.

- لابد من مراجعة النشرة الداخلية للمستحضرات الدوائية لأنها تحتوى على معلومات مهمة عن التداخلات الدوائية المحتملة وكيفية التعامل معها حال حدوث ذلك.

- يجب استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي بشأن الأعراض المحتملة حال حدوث تداخلات دوائية، وكيفية متابعتها والتعامل معها.

- لابد من استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الأدوية التي تتعارض مع الحمل والرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى معرفة الأدوية اللي تسبب الحساسية.

خطورة تبديل الأدوية مع المرضى دون استشارة الطبيب

وحذرت هيئة الدواء من تناول أي أدوية من خلال مواقع الإنترنت أو تبديل الأدوية مع مرضى يعانون من أعراض مشابهة لأن هناك العديد من الآثار الجانبية التي تنتج عن تناول أدوية مع الآخرين دون استشارة الطبيب المختص.

الإبلاغ عن أي مخالفات دوائية

وجددت هيئة الدواء مناشدتها للمواطنين، حال وجود أي أدوية مغشوشة أو عقاقير طبية منتهية الصلاحية، أو أماكن تتداول الأدوية بغير تصريح، بضرورة الإبلاغ عن المخالفات، بالاتصال على الخط الساخن «15301».