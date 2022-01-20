إزالة 38 حالة تعد في المنيا.. والمحافظ: لن نتراجع عن استرداد حق الدولة

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء أعمال تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة التعديات، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

إزالة 38 حالة بناء

وقال المحافظ، في بيان، اليوم الخميس، إن جمهود الحملات أسفرت عن إزالة 38 حالة بناء على مساحة 3675م2، لافتًا إلى إزالة 12 حالة بقرية أبا البلد بمركز مغاغة، و26 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بقرية دلجا / بني حرام بمركز ديرمواس.

وأكد «القاضي»، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

المرور على الأحياء والقرى والمراكز لرصد المخالفات

وناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات، وسيتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز؛ لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

كما تتابع غرفة العمليات التي وجه بإنشائها محافظ المنيا نسب تنفيذ الإزالات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء ياسر عبد العزيز؛ لإزاالة كافة أشكال التعديات في أسرع وقت ممكن.