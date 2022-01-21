حظك اليوم برج العذراء الجمعة 21-01-2022 مهنيا وعاطفيا.. تماسك أمام الضغوط

مولود برج العذراء صريح وصادق ولا يحب الكذب وانتقادي جدا لمن حوله، كما يحب جمال المنظر والترتيب، ولا يستسلم للأوهام والأحلام كما أنه شخصية قوية عاقلة هادئة يمكن الاعتماد عليها في أخذ النصائح والحكم.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، وجود القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتفرض إرادتك وقد تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

عليك أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات وأن تتعامل بلباقة في مختلف الأمور والمشاكل.

برج العذراء والحب

عندما يقع مواليد برج العذراء فهم يعطون كل مشاعرهم وعاطفتهم لمحبيهم أكثر مما يأخذون، وإما أن يحب أو يكره، فلا يوجد منطقة وسطى، كما أنه يدافع عن حبه ضد كل الظروف والأزمات والمشاكل ويحاول رجل العذراء حماية محبوبته من كل ما يمكن أن يضرها أو من أي شخص يؤذيها ولا يسمح بذلك أبدا.