حظك اليوم برج العذراء الخميس 20-1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج العذراء من الشخصيات ذات العقليات الناضجة والمتفتحة، فهو يملك قدرة كبيرة على الإبداع ، والسعي إلي المثالية طوال الوقت، كما أنه من أكثر الشخصيات التي تجتهد على المستوى المهني والعملي، ولديه طاقة للتعامل مع الزملاء والسيطرة على انفعالاته الشخصية.

ولأصحاب برج العذراء الراغبين في معرفة تأثير الأبراج على حياتهم اليومية، تستعرض لكم بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على مهنيا

اليوم مولود برج العذراء يشعر بأنه في عزلة ويحتاج للتأمل، وإذا استطعت التصرف بمهارة، ستتمكن من استباط المعلومات.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي فأنت مطالب بالكتمان، فلا تعلن أخبارك العاطفية، أو خططك خلال الفترة القادمة، وحاول أن تقلل من حديثك مع الآخرين.

مشاهير برج العذراء

مواليد برج العذراء من الشخصيات العاطفية والحساسة، وكثير منهم انطلقوا ليأثروا بالعالم، ومنهم الفنان العالمي مايكل جاكسون، والفنانة العالمية صوفيا لورين، والمغنية الراحلة ذكرى، وقيصر الغناء العربي كاظم الساهر.