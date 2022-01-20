عمرو محمود ياسين عن اتهامه بعدم كتابة حكايات «نصيبي وقسمتك»: عيب والله

رد السيناريست عمرو محمود ياسين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أحد متابعيه، والذي هاجمه واتهمه بكتابة سيناريو مسلسل «نصيبي وقسمتك» من خلال مكتب سيناريوهات.

وذكر «عمرو» في منشوره، «الأستاذ المحترم ده كان منزل البوست ده، ولما جيت أرد قام ماسح البوست، أنا رديت الرد اللي هتشوفوه ده، بس هو مسح البوست معرفش ليه، كان عجبه البوست طول ما أنا مش قادر أرد عليه، وأول ما رديت قام مسحه، عموما ده كان ردي».

عمرو محمود ياسين: كل القصص من تأليفي

وأضاف «أصعب شيء في الدنيا، إن ييجي حد يبقي عايز يمحو تعبك ومجهودك بالشكل ده، وطبعا يعني كان لازم طالما ناوي تشكك فيا بالشكل ده كنت تراجعني أولا».

وذكر عمرو محمود ياسين «جميع قصص نصيبي وقسمتك من سيزون 1 لسيزون 4 من تأليفي منفردا، بمعني إن مفيش حد اداني قصه أو فكرة، ولا استخدمت ورشة لمساعدتي في الكتابة، إلا في قصتين اتنين عبر الأربع مواسم، وهي حكايه اسمها «جدول الضرب» كانت في سيزون 2، وحكايه انسى روحي وياك في سيزون 4».

وواصل «عمرو» موجها حديثه لكاتب المنشور «خلي بالك انت ببوست زي ده بتهد مجهود وتعب انت لا تتصوره، أي حد شارك في نصيبي وقسمتك يعلم جيدا مين اللي كتبه كله.. مايصحش كده يا أستاذ».

واختتم عمرو محمود ياسين منشوره قائلا «ده كان ردي علي الأستاذ المحترم اللي معرف نفسه إنه كاتب، يعني مفترض عارف وفاهم يعني إيه تعب ومجهو المؤلف.. عيب يا أستاذ والله».

مسلسل نصيبي وقسمتك

وشهد الجزء الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك» عرض 6 حكايات حتى الآن، وهي «أوضة وصالة»، و«النظارة البيضاء»، و«أنسى روحي وياك»، و«حلوة اللقطة»، و«تاج راسنا بابا»، و«اعمل نفسك ميت».