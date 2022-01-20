حوافز للمعلمين ومكافآت للطلاب وفرص عمل للمتميزين بأول مدارس دولية فنية

وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع مشروع «قوى عاملة مصر»، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لإطلاق أولى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان، اليوم الخميس، مسئوليات وأدوار الشركاء في إنشاء المدارس الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة هي المسؤولة عن الإشراف وتوفير المباني المدرسية، وطـاقـم التدريـس والإداريين، وتسهيل جمـيع الإجراءات المتعلقة بتأسيس وتشغيل المدارس.

حوافز إضافية للمعلمين وفرص عمل للخريجين

وأشارت الوزارة، إلى أن دور شركاء قطاع الأعمال الخاص العام في إنشاء المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، إذ يقومون بتحـديد التخصصات المدرسة، وتوفير الخبراء بكل تخصص، والبنية التحتية التكنولوجية للمدارس، والحوافز الإضافية للمعلمين، وحوافز ومكافآت تدريب الـطـلاب، بالإضـافة إلى تـوفـيـر فـرص عـمـل للمتميزين من خريجي المدرسة.

في حين يوفر مشروع قـوى عاملة مصر الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، الدعم الفني اللازم فيما يتعلق بتطوير المناهج الـمبنية على الجدارات لإدارة المدرسة، وضمان الجـودة، وبناء قـدرات المعلمين والإداريين.

أماكن وعناوين المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية وهي:

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في تخصصات تصنيع وصيانة الاسطمبات والطباعة ثلاثية الأبعاد.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط في تخصصات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية في تخصصات التجارة الحديثة.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا في تخصصات تسويق الخدمات المالية.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في تخصصات البرمجيات.

مدرسة أفروإيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في تخصص تكنولوجيات تصنيع الأثاث.