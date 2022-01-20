وزير التعليم: لا نية لتأجيل الامتحانات.. ومصير الترم الثاني محسوم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه لا توجد نيّة لتأجيل الامتحانات أو الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ يوم 19 فبراير المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 202/2022، مضيفا: «إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل».

وزير التعليم لـ«أولياء أمور رابعة ابتدائي»: اسألوا أولادكم هما اتعلموا إيه؟

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية على هامش توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، تعليقا على انتهاء امتحانات الصف الرابع الابتدائي اليوم للفصل الدراسي الأول: «الكتب هايلة، ولازم نسأل الأمهات اتعلموا إيه واتعلم كويس.

وأوضح وزير التعليم، أنّ الوزارة تحاول الاهتمام بالطلاب من خلال تقديم تعليم جيد قائم على المهارة، متابعا: «مش مهم الامتحان ولكن التعلم».