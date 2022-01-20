إزالة 60 حالة تعد في أول أيام تنفيذ الموجة الـ19 بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، عددًا من الحملات، في أولى أيام تنفيذ الموجة 19 لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 60 حالة تعد بنطاق 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي مساحة بلغت 54832 م2.

وكشف بيان عن المحافظة أن الحملات أسفرت عن التالي: تنفيذ عدد 16 قرار إزالة تعد على التل الأثري بكوم فرين بالدلنجات بمساحة 39350 م٢ عبارة عن مساحات مزروعة ملك الآثار، وإزالة 6 حالات تعد على حرم الري بمساحة 7320 م2 ببدر.

كما تم إزالة عدد 17 حالة تعد على أملاك هندسة ري كوم حمادة بنطاق قريتي «مليحة وشابور» بإجمالي مساحة 2442 م٢، وإزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 3450 م٢ بنطاق قرية الأمراء بكفر الدوار عبارة عن تشوينات وأكشاك.

كما تم تنفيذ عدد 7 حالات إزالة بمساحة 1400 م٢ بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة عن خرسانات تحت الأرض وأسوار ومبان بالطوب الأبيض، وإزالة حالة تعد في المهد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 600 م بمنطقة الرست هاوس بوادي النطرون عبارة عن سور من الطوب البلوك، وتم إزالة 3 حالات تعد بالمهد بمساحة 270 م٢ برشيد عبارة عن شدات خشبيه ومبان بالبلوك الأبيض.

انطلاق الموجة 19

ومن جانبه، أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انطلاق الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حالات تعد على نهر النيل

وأشار «آمنة» في بيان، إلى أهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.