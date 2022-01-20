نهال كمال تغني راب لأول مرة في أغنية «بوصلة» بعد دويتو أبيوسف

انتهت المطربة نهال كمال، من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية «بوصلة»، وتخوض خلالها مغامرة غناء الراب لأول مرة عبر فيديو كليب مصور يظهر للنور قريبًا.

وتقتحم نهال كمال مجال الراب المصري، بعد لفتها أنظار الجمهور من قبل، خلال إطلاق أولى أغنيات ألبومها الجديد «سوكسيه»، التي تعاونت خلالها مع نجم الراب أبيوسف، أحد أشهر نجوم المجال في الوقت الحالي، بشكل دويتو غنائي مزج بين الغناء والراب مع توليفة استعراضية راقصة لأول مرة.

الألبوم يناقش أحقية المرأة في العمل

وتضع نهال كمال حاليا لمساتها الأخيرة على أغنية «بوصلة»، التي تظهر بشكل فيديو كليب مصور خلال شهر فبراير المقبل، وتناقش خلالها بجرأة أحقية المرأة في العمل والاستقلالية والمساواة وتقديم رسالة تغيير الصورة النمطية للمجتمع الذكوري، بإعطاء تقدير وحرية أكبر للبنات في اختيار مجال حياتهن من الدراسة والهواية والعمل.

وتتعاون «نهال» خلال الأغنية مع الشاعر والملحن مروان سدواي والموزع شافعي.

عودة نهال كمال للساحة الفنية بعد 4 سنوات

وتعد «بوصلة» ثاني بشائر مشروع نهال كمال الغنائي الجديد، تدشن خلاله عودتها للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 4 سنوات، وتسعى لإعادة تقديم نفسها للساحة المصرية بشكل جديد عبر ألبوم، تضم كل أغنية فيه لونًا موسيقيًا مختلفًا في محاولة لتغيير الصورة المعتادة لموسيقى البوب حاليا بتقديمها بمزيج جديد كليا، مع الاتكال على الصورة المبهرة للكليبات وإيقاعاتها ومزجها بالرقصات الاستعراضية.

نهال كمال مطربة ومهندسة ديكور، بدأت رحلتها الغنائية مع الفلكلور الفلسطيني في فرقة عباد الشمس خلال دراستها الجامعية، وتنقلت بعدها بعدة مشاريع غنائية مختلفة، من بينها فرقة بهججة، وفرقة جاوي التي اشتهرت بأغنية عطشان يازينة، أول أغنية مصرية تعرض في فيلم مارفل وديزني العالمي بلاك ويدو، وقررت العودة مؤخرا للساحة الغنائية بمشروع موسيقي وفني متكامل بألبوم غنائي يضم 6 أغنيات، تظهر كل منها فرادى بشكل فيديو كليبات مصورة.