أشرف زكي بعد إصابة ابنتيه بكورونا: في تحسن مستمر.. وأنا وروجينا بخير

أعلنت روجينا منذ قليل، إصابة ابنتيها مايا ومريم بفيروس كورونا، فكتبت عبر موقع إنستجرام: «الحمد لله مايا ومريم إيجابي كورونا.. قدر الله وما شاء فعل، ادعوا لهما، وأرجو كل من خالطهما أن يطمئن على نفسه.. ربنا يحفظنا جميعا ويتم شفاء بناتي وكل مريض».

تفاصيل الحالة الصحية لأبناء أشرف زكي وروجينا

وتواصلت «الوطن» مع أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للاطمئنان على ابنتيه وقال إن حالتهما جيدة وأنهما في تحسن مستمر وتخضعان لبروتكول العلاج، أما عنه هو وزوجته فأكد أن حالتهما الصحية بخير ولم يُصابا بكورونا.

وكانت مريم احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد والدها أشرف زكي من خلال صورة نشرتها معه وكتبت عليها: «عيد ميلاد سعيد لرجل فريد من نوعه... لقد بنيت الكثير وآمل أن أنجز في يوم من الأيام نفس القدر الذي تحققه.. نرجو أن تظل دائمًا لطيفًا ممتنة إلى الأبد لكونك أبي».

رسالة ابنة أشرف زكي له

أما عن شقيقتها مايا فكتبت في عيد ميلاد والدها: «كل سنة وإنت دايما شايلنا وحاطط كل مشاكلنا التافهة قبل أي حاجة تخصك، في عز ما بتكون مضايق أو تعبان بترد على موبايلك وبتحط كل الناس أولوية على نفسك، على قد ما بضايق منك على قد ما بحترمك وبحترم حبك لخدمة الناس وإنك ممكن تساعد أي حد من غير سبب أو مبرر، أنا فخورة إن إنت أبويا وبحترمك جدا، ربنا يديمك علينا نعمة عشان انت غالي جدا بالنسبة لينا ويا رب دايما أفتخر إن أبويا راجل عظيم زيك، عمري ما بروح في حتة غير لما يتقال لي أبوكى راجل محترم وأظن دي أهم من أي حاجة تانية، شكرا إنك دايما مثل أعلى».