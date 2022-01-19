بريد الوطن.. الإفتاء بغير علم في كل المسائل

لماذا أصبحت مهمة البعض هذه الأيام بالذات التدخل فيما لا يعنيهم وليس من عملهم، ولا يقع فى دائرة المعرفة والإلمام لديهم؟ لو نظرنا حولنا لوجدنا معظم الشعب المصرى يعرف فى كل شىء، ويفتى فى كل شىء حتى فى أدق الأمور وأخطرها، وقد نجده يبدى معرفته ورأيه ويدافع عنهما بحماس إلى حدود الهوس، والنتيجة غالباً قنص فرصتنا فى الاستفادة من أهل الذكر والرأى والعلم فى تلك المواضيع المطروحة! ‏الطب مثلاً.. يا أخى لا يوجد مصرى ليس طبيباً، يصف ويكتب الوصفة ويعالج.. كذلك فى الدين، فى الزراعة، فى الاقتصاد، فى الرياضة، فى التربية، فى التعليم، فى العلم، فى التاريخ، فى الجغرافيا، فى الفن، فى الإعلام، فى كل شىء، لا سيما بعد أن يتواصل مع دوائر المعارف على موقع العم «جوجل»، ربما يكون التدخل هنا سهلاً فى بعض الأمور، ومن الممكن أن يؤتى ثماره لكن هناك قضايا كبرى غالباً لا ينتج التدخل فيها آثاراً حقيقية ويصبح بارداً وسلبياً، كما الحال عندما قامت تلك الحملة الشرسة غير المتقيدة بسلوك عرض الرأى والحوار حول وزير التربية والتعليم، وسياسته فى منظومة تطوير التعليم، كما كثرت الآراء المتدخلة حول الأحداث الرياضية المثارة على الساحة قد يكون الجواب على ذلك فى القول.. ليست مهمتها أن تعرف، ولكن يا أخى على الأقل تبتعد عن التدخل فيما لا يعنيها ولا يقع فى دائرة المعرفة والإلمام لديها.

يوسف القاضى- مدير مدرسة بالمعاش

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