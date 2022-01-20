بريد الوطن.. ابحث عن ذاتك لتصل إلى حلمك

كنت قد تحدثت فى مقال سابق عن عشق الهواية، وفائدة أن يكون كل فرد منا لديه هواية جميلة يقضى فيها وقت فراغه، بدلاً من ضياع الوقت فيما لا يفيد، اليوم أقول «ابحث عن ذاتك»، فالبحث عن الذات يكون من خلال العمل، فلنشاهد جميع المشاهير فى العديد من المجالات من حولنا فنرى البعض منهم يطبق مقولة: «حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب» هى مقولة مأثورة من قديم الأزل، حتى رأينا أنهم ليس فقط يحبونه، بل يتفوقون فيه، ويصبحون من المشاهير كل فى مجاله، حتى لو كان هذا المجال حرفة يدوية بسيطة لكنها نقلت صاحبتها للعالمية.

لكن ترى يا قرائى: هل يحصل المرء منا على تلك الشهرة بسهولة؟ فالبعض منا يعلم أن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه.. فلا يمكن إدراك الشهرة ونحن نائمون فى فراشنا، أو جالسون على أريكة منازلنا، أو حتى فى المقاهى نفنى عمرنا وصحتنا هباء.

لكن كيف ندرك أهدافنا؟ نسعى لتحقيقها من خلال التعب والبحث هنا وهناك، حتى إنك تجد عملاً مناسباً أو تحقق شغفك فى شىء ما حتى تصل لما تريد. فأخاطب شباب المستقبل، الذى ما زال مستلقياً على أريكته أن تبحثوا عن ذاتكم من خلال النزول والبحث عن العمل الشريف، يساعدكم على المعيشة وتنمية مهاراتكم دون الاعتماد على أحد أو انتظار خطابات القوى العاملة. أيضاً أناشد أمهات وآباء أطفال اليوم أن ينفضوا من عقولهم الغبار الذى تسببه تلك الأشياء، حتى نبنى جيلاً جديداً يساعد فى بناء وتقدم مصرنا الجديدة.

ياسمين مجدى عبده

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