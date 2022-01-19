بريد الوطن.. ملاك الحب

برغم البعد

قلوبنا فيها شىء من بعض

وشيفانا أنا وانت

كأبعد نقطتين ع الأرض

بتوصلنا خطوط الطول

وتفصلنا دواير عرض

وبينا بلاد

بساط مفرود لأطول حد

وعارفة إنك محبتنيش

لكن لمشاعرى بتراعى

فمتعزش عليا الحزن

ده أنا مؤمنة بأوجاعى

وعارفة الجرح مكتوبلى

ووجع الفرقة ده بتاعى

خلاص اضحك مفيش داعى

ومتخليش عينيك تحزن

عليا ف يوم ولا يخافوا

ملاك الحب مش دايماً

يكون كامل ف أوصافه

أنا راضية خلاص عدله

ومستنية إنصافه

يجوز يطوى بساط البعد

ونتقابل بأطرافه

نجلاء نعيم

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