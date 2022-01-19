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محمود مسلم

بريد الوطن.. ملاك الحب

كتب:

بريد الوطن
07:34 م | الأربعاء 19 يناير 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

برغم البعد

قلوبنا فيها شىء من بعض

وشيفانا أنا وانت

كأبعد نقطتين ع الأرض

بتوصلنا خطوط الطول

وتفصلنا دواير عرض

وبينا بلاد

بساط مفرود لأطول حد

وعارفة إنك محبتنيش

لكن لمشاعرى بتراعى

فمتعزش عليا الحزن

ده أنا مؤمنة بأوجاعى

وعارفة الجرح مكتوبلى

ووجع الفرقة ده بتاعى

خلاص اضحك مفيش داعى

ومتخليش عينيك تحزن

عليا ف يوم ولا يخافوا

ملاك الحب مش دايماً

يكون كامل ف أوصافه

أنا راضية خلاص عدله

ومستنية إنصافه

يجوز يطوى بساط البعد

ونتقابل بأطرافه

 

نجلاء نعيم

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