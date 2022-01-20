متطوعو منتدى الشباب يروون كواليس أيام بلا نوم: «كله يهون عشان خاطر مصر»

خصص برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، حلقة اليوم للحديث عن كواليس منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة الذي عقد في شرم الشيخ، وعقد لقاءات داخل غرفة العمليات المركزية للمنتدى مع الشباب المتطوعين لتنظيم المنتدى.

مدوقناش طعم النوم بس كله يهون عشان مصر

وقالت ناريمان حمدي، إحدى المنظمين المتطوعين بالمنتدى، إنها تعمل ببرنامج متصل بإدارة المنتدى وتظهر من خلالها الإحصائيات بصورة مباشرة من ناحية الاعداد أو الحضور سواء للمصريين أو الأجانب للمقارنة بالأعداد التي جرى دعوتها.

وأضاف متطوعة أخرى تدعى «خلود» أن دورها في غرفة العمليات يتمثل في إعداد التقارير ورصد للجلسات وما تم فيها ورصد الأعداد والموضوعات والتوصيات.

ولفت أحمد عبد الغني، منسق فريق الطيران، إلى أن مهمته تتمثل في إدخال بيانات تذاكر وصول ومغادرة رحلات طيران الضيوف، والتي وصل عددها لأكثر من 6 آلاف تذكرة.

وأوضح أن فريق الطيران يتكون من 8 أفراد، كاشفا عن المشكلات التي كانت تواجههم، والتي كان من بينها أن هناك العديد من المطارات أعلنت إغلاقها بسبب فيروس كورونا بعد حجز التذاكر، ومهمتهم كانت البحث عن حل لهذه المشكلة.

وأفاد هشام النجار، مسؤول فريق التسكين بالمنتدى، بأن التجهيزات الخاصة بالمنتدى بدأت منذ أشهر، وقبل 10 أيام من بدء المنتدى كانت هناك فترة مكثفة من العمل «مشوفناش فيها النوم بس كله يهون عشان صورة مصر»، إذ كان الفريق يتابع تسكين ضيوف المنتدى وتقديم الخدمات لهم، لافتا إلى أنه متطوع بالمنتدى منذ 2018، وخريج برنامج الشباب الرئاسي.

وأضافت ولاء عزت، مسؤول فريق التسكين في المنتدى، أنه جرى تسكين أكثر من 4000 ضيف، علما بأن عدد فريق التسكين 140 فردا مقسمين على 42 فندقا، بينما عدد الأعضاء الموجودين بغرفة العمليات 10 فقط.

30% من حضور المنتدى مهتمين بريادة الأعمال

وأكد عمرو سعدة، رئيس لجنة ريادة الأعمال بالمنتدى، أن هدف اللجنة منح الشباب أو رائد الأعمال القدرة على تحديد مستقبله بنفسه من خلال طرح فكرة وتحويلها إلى حقيقة، بعد منحه الأدوات التي يستطيع فعل ذلك من خلالها، مشددا على أن ذلك من صلب عمل وفكرة منتدى الشباب، كما أن 30% من حضور المنتدى مهتمون بريادة الأعمال.

وعبرت لينا ماجد، مسؤول inspired بالمنتدى، عن سعادتها بالمشاركة في المنتدى منذ عام 2017، «حاسة بكبر معاه»، إذ أنها تتعلم باستمرار وتفيد المحيطين بها، مشرةً إلى أن inspired منصة تتاح للنسخة الثانية، وتعطي الفرصة للشباب الذين لديهم قصة ملهمة لروايتها أمام العالم.