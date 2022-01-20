بريد الوطن.. ثورة الأرض
كتب:
الوطن
08:49 م | الخميس 20 يناير 2022
ارشيفية
تثور الأرض يوم تمور
غداة ترى الغثاء يجور
تسل العزم من غمد الكرامة
كى تزول شرور
هناك الفخر فى عرش
الإباء شهادة وحبور
هناك على رهيف الصبح
قصر فى الفضاء سدير
ومنسأة وسنبلة
تشاكس صبرها المنحور
هنا يا لهفة النسرين
يهفو النصر للمقدور
هنا يا عنفوان الفجر
ميمنة بعرش حرير
سيجبر نصرى الدرى
قلب مرابط محصور
هنا يا سابغات الروع
يقصم عزمك المغرور
ويبزغ صبحك التواق
والأقدار سوف تدور
عبدالناصر الكومى
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