بريد الوطن.. ثورة الأرض

تثور الأرض يوم تمور

غداة ترى الغثاء يجور

تسل العزم من غمد الكرامة

كى تزول شرور

هناك الفخر فى عرش

الإباء شهادة وحبور

هناك على رهيف الصبح

قصر فى الفضاء سدير

ومنسأة وسنبلة

تشاكس صبرها المنحور

هنا يا لهفة النسرين

يهفو النصر للمقدور

هنا يا عنفوان الفجر

ميمنة بعرش حرير

سيجبر نصرى الدرى

قلب مرابط محصور

هنا يا سابغات الروع

يقصم عزمك المغرور

ويبزغ صبحك التواق

والأقدار سوف تدور

عبدالناصر الكومى

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