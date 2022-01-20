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محمود مسلم

بريد الوطن.. ثورة الأرض

كتب:

الوطن
08:49 م | الخميس 20 يناير 2022
ارشيفية

ارشيفية

تثور الأرض يوم تمور

غداة ترى الغثاء يجور

تسل العزم من غمد الكرامة

كى تزول شرور

هناك الفخر فى عرش

الإباء شهادة وحبور

هناك على رهيف الصبح

قصر فى الفضاء سدير

ومنسأة وسنبلة

تشاكس صبرها المنحور

هنا يا لهفة النسرين

يهفو النصر للمقدور

هنا يا عنفوان الفجر

ميمنة بعرش حرير

سيجبر نصرى الدرى

قلب مرابط محصور

هنا يا سابغات الروع

يقصم عزمك المغرور

ويبزغ صبحك التواق

والأقدار سوف تدور

                                               عبدالناصر الكومى

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