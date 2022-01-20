بريد الوطن.. إنجازات مصر 2021 برعاية الرئيس

نجاح مصر بقيادة الرئيس السيسى والحكومة العاملة معه، د. مصطفى مدبولى، والجيش العملاق الفولاذى بالقوة والإنسانية والمهنية والعلم وفنون الحرب الدفاعية لحقوقنا «الأمن القومى الخارجى والداخلى»، والشرطة تبذل قصارى جهدها بأجهزتها المختلفة للوزارة، والقضاء يعلو شموخاً ورفعةً بسرعة أدائه وعدالته.

وباعتراف الدول الكبرى أن مصر مركز الثقل، وهى الدولة العظمى لمنطقة الشرق الأوسط بنفوذها الخارج من قناعتها بالرجاء والأمل فى خير الشعوب لإيمانها بالله العلى القدير على كل شىء، وظهر ذلك خلال دورها الريادى والمحورى فى العلاقات الطيبة مع دول عديدة بالقارات المختلفة، وبالمقدمة أفريقيا، هزيمة الإرهاب والتقدم المذهل فى القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية، وقف الحرب بين فلسطين وإسرائيل ووضع المشكلة بجدية على طاولة المفاوضات لحلول جذرية لاستقرار البلدين كذلك ليبيا والسودان، وتحرير مصر من التبعية والخضوع والخنوع لدولة بعينها، إنما هى شريك ومتضامنة وتتعامل مع كل من يبنى ويعمر بدول العالم، وحلول السلام والأمان، ورفاهية الشعوب، وزيادة وتنوع المشروعات المختلفة لبناء مصر الحديثة بحضارة جديدة، أوضحت للعالم المفهوم الحقيقى لحقوق الإنسان وكرامته بعدة مبادرات أنبتت ثمارها على أرض الواقع من المواطنة، حق المرأة، مشروع حياة كريمة للقرى والعزب وغيرها من تعليم، صحة، ثقافة، واستخدام التكنولوجيا فى التعاملات عن طريق الرقمنة، وإحياء حضارتنا المصرية القديمة وربطها بالحديث من آثارنا القديمة.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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