محافظ قنا يستقبل سفير الفاتيكان في مصر.. «صور»

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل استقبال نيافة المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر في مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمدينة قنا.

وفي كلمته أعرب محافظ قنا عن سعادته بزيارة قداسة المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر لمحافظة قنا، والتي تعكس روح المحبة والتعاون والصداقة بين الشعبين، في ظل ما تشهده المحافظة من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

توفير أكثر من 57 ألف فرصة عمل

وتابع المحافظ أن حياة كريمة ساهمت في توفير أكثر من 57 ألف فرصة عمل مباشرة و92 ألف فرصة عمل غير مباشرة الأمر الذي ساهم في انخفاض نسب البطالة بالمحافظة من 11% وصولا إلى 4.8 %، مما أدى إلى تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية لم يشهدها صعيد مصر من قبل، مؤكدا أن الحفاظ على كيان ووحدة هذا الوطن داخليا وخارجيا وصد كل من تسول له نفسه المساس بعنصري الأمة هو واجب وطني لترسيخ مفهوم المواطنة.

تأسيس مبدأ المواطنة

وأضاف محافظ قنا أن متانة وقوة مصر الروحية القائمة تأتي من منطلق روح الإخاء والمحبة الذي أكدت عليه الشرائع السماوية التي نعمل جاهدين من أجل تحقيقها، فالعقيدتين الإسلامية والمسيحية ساهمت في تأسيس مبدأ المواطنة الذي يقوم على مبدأ المساواة في الواجبات والحقوق والتعايش بسلام بين أبناء هذا الوطن.

وأوضح: «فنحن لنا رسالة واحدة، تقوم على ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وهدفها الأول هو حماية الإنسان من العنف والتطرف والفقر والمرض، كما دعا قداسة المطران نيقولاس هنري السفير البابوي لحمل رسالة طمأنينة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بأننا جميعا في مصر يدا واحدة لا فرق بين مسلم أو قبطي تربطنا المحبة والود والصداقة على أرض وطن واحد».

«نيقولاس» يشيد بروح التسامح بين الطوائف المصرية

ومن جانبه، أشاد المطران نيقولاس هنري سفير دولة الفاتيكان بمصر، بروح التسامح والتعاون بين كافة الفئات والطوائف المصرية التي تعيش في تسامح واحترام متبادل بين الأديان خالي من الصراعات، ويسود فيه الحوار المفتوح بين مختلف القيادات الدينية.

وأكد أنه سينقل تلك الصورة الحية إلى قداسة البابا فرنسيس، والتي تعكس العصر الذهبي الذي تعيشه مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بتطوير البنية الأساسية والنهوض بالمعيشة وبناء المواطن المصري ومحاربة الفساد من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، معربا عن أمله بأن يتحمل الجميع مسئولياته تجاه المستقبل من خلال التربية السليمة للأجيال القادمة، خاصةً حول الحياة الاجتماعية، والمساهمة في صنع مستقبل أفضل بكل السبل في ظل الأزمات البيئية المناخية التي تواجهها شعوب العالم.

وأضاف سفير الفاتيكان أنه حين جاء إلى مصر شعر بحفاوة الاستقبال من الشعب المصري، وخاصة في صعيد مصر، وأنه شعر بكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مما يعكس حجم العلاقات التي تربطها المودة بين قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأن زيارته جاءت لنقل رسالة من قداسة بابا الفاتيكان، بأنه قريب جدًا من الشعب المصري الذي يسوده الحوار والحب والود.

وفي نهاية الاحتفال قدم محافظ قنا الهدايا التذكارية لقداسة المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر التي تحمل معاني المحبة والأخوة بين دولة مصر ودولة الفاتيكان، كما قامت السير كاترينا مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بتقديم درع المدرسة سفير الفاتيكان.

وجاء الحفل بحضور حازم عمر نائب المحافظ والنائب محمد الجبلاوي والنائب مصطفى محمود والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر والنائب محمد كمال موسى عضوا مجلس الشيوخ والأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك ولفيف من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة.