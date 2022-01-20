تجديد حبس برلماني سابق أطلق النار على أسرة زوجته في التجمع

قرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس عضو مجلس نواب سابق 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بإطلاق النار على شقيق زوجته، في مشاجرة بمنطقة التجمع.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى بلاغ ورد لغرفة عمليات النجدة بوجود شخص مصاب بطلق ناري في منطقة التجمع، وتبيّن وقوع مشاجرة بين المتهم «محمد. ه. ع» 49 عاما، صاحب شركة وعضو مجلس نواب سابق عن دائرة أيتاي الباردد، البحيرة، عثر بحوزته على «طبنجة 9 مللي حي ماركة نورينكو، وشومة خشبية»، وشقيق زوجته.

خلافات بين الزوجين أدت لمجزرة

كما تبين أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه والمتهم، تطورت لمشاجرة، بسبب خلافات بين الأخير وزوجته تدعى «سوسن» 36 عاما، ربة منزل، لقيامها برفع دعوى خلع بمحكمة الأسرة ضده.

وطلبت النيابة العامة، عرض المجني عليه على مستشفى لإعداد تقرير بإحالة، وجاء في التقرير أنه مصابة بكدمات بالساق اليسري، وشقيق الزوجة «شريف. ا» 37 عاما، تاجر موبيليا، مصاب بطلق ناري بالقدمين، وتم نقله لأحد المستشفيات الحكومية وإعداد تقرير بالحالة، و«هاني»، 42 عاما، شقيق الزوجة الثاني مأمور ضرائب، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

بداية الخلافات بين الشقيقين وزوج الأخت

وبسؤال المجني عليهما عن الواقعة، قالا إن والدتهما قامت بالاستعانة بنجليها للتوجه لشقيقتهما بمحل البلاغ؛ لحل الخلافات بينها وزوجها تطورت المناقشة للتشابك بالأيدي، قام على إثرها الزوج بإشهار السلاح الناري، وإطلاق عيارين ناريين؛ ما أدى إلى تعرض الشقيقين للإصابات المذكورة.