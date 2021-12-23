برلماني سابق: بورسعيد دافعت عن العزة الوطنية ويجب تعريف الشباب ببطولاتها

قال اللواء أحمد سرحان، عضو مجلس الشوري السابق، إن يوم 23 ديسمبر هو العيد الوطني لمدينة بورسعيد الباسلة، وكان عيد لكل مصر في الماضي، حيث تم الاحتفال به في عهد الرئيس جمال عبدالناصر في بورسعيد وسط تزين المدينة.

بورسعيد دافعت عن العزة الوطنية

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه بورسعيد دافعت عن العزة الوطنية لأن كل بيت في بورسعيد له بصمة، ومنهم الكاتب الصحفي محمد شردي.

دوره في مواجهة الاحتلال الفرنسي

وأوضح أنه خلال الهجوم المستمر من الاحتلال الإسرائيلي على بورسعيد، كان طالبًا في كلية الشرطة وطالب إن يكون له دور في مواجهة الاحتلال، ما أدى إلى فتح بيت أجداده لاستقبال كل الذين خرجوا من بورسعيد عن التهجير.

ضرورة معرفة الشباب الانتصارات التي حدثت في بورسعيد

وأشار عضو مجلس الشورى السابق، إلى أنه يتمنى أن يعرف الشباب الملاحمة التاريخية في بورسعيد، موضحًا أنه اقترح أن يكون هناك محطة تليفزيونية مخصصة لنضال بورسعيد والنضال الوطني المصري بشكل عام.

تكاتف الشعب المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي

من جهته، أشار الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى أنه لأول مرة منذ الحملة الفرنسية يكون الشعب المصري هو الجيش في بورسعيد، وانتصرت حينها على الاحتلال الإسرائيلي.