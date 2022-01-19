برلماني سابق يصيب شقيق طليقته بعيار ناري في مشاجرة بالتجمع الخامس

أمرت النيابة العامة، بحبس عضو مجلس نواب سابق، أطلق عيار ناري تجاه شقيق طليقته بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإخلاء سبيل باقي المتهمين.

كما أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث.

إصابة 3 أشخاص أحدهم بعيار ناري

وجاء في التحقيقات، أنّ خلافات بين عضو مجلس النواب السابق، وطليقته وأشقائها، نتج عنها حدوث مشاجرة، أطلق على إثرها الطرفان أعيرة نارية نتج عنها إصابة 3 أشخاص أحدهم بعيار ناري، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية مشددة.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا بنشوب مشاجرة بدائرة القسم، وسماع دوي أعيرة نارية ووقوع مصابين بالقرب من مسجد فاطمة الشربتلي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الواقعة وتبين حدوث مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات زوجية سابقة، ما أسفر عن إصابة شخص بطلق ناري في الساق اليمنى، وآخر بكدمة شديدة بالرأس وسيدة مصابة بكدمات في الوجه، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.