6 أمور تمنع معلمي الأزهر من المشاركة في الامتحانات «مستند»

حدَّد قطاع المعاهد الأزهرية، موانع الاشتراك في الامتحانات، إذ شدد على إدارة كل معهد إخطار المنطقة أو إدارة التفتيش التابع لها المعهد بأي من الأعضاء الذين لديهم مانع يحول دون اشتراكهم في الامتحانات بالمعهد، لندبهم خارج المعهد، على أن يكلف بذات الأعمال من مراقبة أو تصحيح أو أعمال كنترول المعهد، أو ما يستجد من أعمال يكلف بها من قبل شيخ المعهد المحول إليه، حتى يتسنی له صرف مكافاة أعمال الامتحانات لحين الانتهاء من استخراج النتيجة واعتمادها.

موانع المشاركة في الامتحانات

وتضمنت الموانع التي حصلت «الوطن» على نسخة منها:

1- وجود صلة قرابة وفقًا للمادة (74) من اللائحة 251 لسنة 2017 الخاصة بموانع الاشتراك في أعمال الامتحانات حتى الدرجة الرابعة.

2- الحصول على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي، بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2019.

3- الحصول على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة أيام، في مخالفة تتعلَّق بأعمال الامتحانات، بشرط عدم قضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

4- صدور قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات، وفقًا لما نصت عليه المادة 75 من قرارالإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 291 لسنة 2012.

5- محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة أو جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات.

6- محالًا للتقاعد خلال الامتحانات.

إجراءات احترازية مشددة خلال امتحانات طلاب الأزهر

وكانت امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية قد بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، وسط حالة من التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، من أجل منع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، ووقايتهم من العدوى، مع انتشار المتحور الجديد «أوميكرون».