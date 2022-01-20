العقوبة المتوقعة على المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني.. «قد تصل للإعدام»

مشهد كان صادمًا لأهالي دسوق بكفر الشيخ، بعد العثور على جثة الطالبة روان محمد الحسيني على أحد أسطح العمارات السكنية، فهي طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، أثبتت التحقيقات أنها توفيت نتيجة الاختناق، وذلك بعد نقلها لتشريحها من أجل معرفة أسباب الوفاة، قبل أن يلقى القبض على المتهم بقتلها ويمثل الجريمة.

خبير جنائي يحسم الحكم المتوقع على المتهم بقتل روان الحسيني

وبشأن هذا الصدد، قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي لـ«الوطن»، إن في حالة القتل بغرض السرقة بالإكراه، يعد ذلك قتلا مقترنا بجريمة أخرى، وعقوبتها الإعدام، طبقًا للمواد رقم 231، 232، 234 في قانون العقوبات، لأن القاتل هنا يعامل معاملة جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، مشيرًا إلى أن القانون لا يعرف الفرق بين شاب أو شيخ، ولا ذكر أو أنثى.

وأضاف أن القانون من أقصى اهتماماته هي حماية الإنسان، لأن الهدف من القانون حماية الوجود الإنساني في شتى مظاهره، أبسطها حقه في ممارسة الحياة، وأن حكم محكمة الجنايات واجب النفاذ في الحال؛ لذا لا يحق له استئناف، ولكن للقاتل الحق بأن يطعن في النقض.

تحريات وزارة الداخلية

وكشف التحريات عن أن وراء تلك الواقعة، شابا "مسجل خطر" وله العديد من المعلومات الجنائية، في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وبعد ضبط المتهم، اعترف بأنه هو من قتل الطالبة روان الحسيني، من أجل سرقة هاتفها والحصول على قرطها الذهبي.

النيابة العامة أمرت بحبس القاتل

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم في قتل الفتاة العشرينية روان الحسيني، وبعد علم النيابة بالواقعة انتقلت لمناظرتها بهدف معاينة سطح العقار الذي عثر عليها فيه، لذا تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة التي تحيط مكان الواقعة لتفريغها وفحصها لمعرفة كل التفاصيل، وأجرت النيابة معاينة تصوير لمكان الحادث، ليمثل الجاني كيفية ارتكابه لتلك الجريمة المشينة.