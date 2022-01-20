والد روان الحسيني «شهيدة الغدر»: «كان نفسها تبقى بطلة عالمية»

كشف محمد الحسيني، والد روان الحسيني، المعروفة إعلاميا بـ«شهيدة الغدر» بطلة العالم في كرة السرعة عام 2016 ولاعبة فريق نادي دسوق الرياضي والتي قتلت على يد مسجل خطر أثناء ذهابها لزيارة خالتها بعمارة الزعيم بشارع الجيش في مدينة دسوق بكفر الشيخ، أن ابنته حولت من كلية الصيدلة جامعة العريش إلى كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، وذلك رغبة منها في أن تكون بجوارنا وبجانب زملائها في المحافظة.

والد روان: «ماكنتش غاوية خروج ولا فسح»

وأضاف والد روان الحسيني، لـ«الوطن»، أنها كانت لديها الكثير من الأحلام: «لما راحت بولندا في عام 2016 ضمن بعثة الفريق في لعبة كرة السرعة كنا خايفين لكن شجعناها علشان كان حياتها كلها النادي، ماكنتش غاوية خروج ولا فسح ولا لبس زي البنات، بالعكس كان ليها طموحات أكبر في أنها تكون بطلة عالمية».

تابع والد الطالبة روان الحسيني: «متخيلتش أن بنتي تموت كده، وبقول للناس ادعولها بالرحمة، كانت بتحفز اللاعبين في فريق نادي دسوق الرياضي، وكانت بتدرب الأطفال، بنتي مكنش عندها فيس بوك، لأن الموضوع بالنسبة ليها مركزة في حياتها ومستقبلها بس، وقليلا لما كانت بتخرج غير للتدريب، وبنتي متستاهلش اللي حصلها».

والد روان: «أتمنى القضاء يقتص سريعا من القاتل»

تمنى والد الطالبة روان الحسيني: «أنا بتمنى من القضاء أنه ينجز في تقديم قاتل روان للمحاكمة العاجلة، لازم القصاص، لأن بنتي متستاهلش كده، نفسنا نارنا تبرد، بنتي اتخطفت واتسرقت واتقتلت وعاشت في رعب، ولم أرى القاتل ولم أعرفه، وأنا أول مرة أدخل النيابة».

وكان المئات من أبناء دسوق، قد شيعوا جثمان لطالبة روان الحسيني أول أمس في جنازة مهيبة بعدما جرى العثور على جثمانها مقتولة فوق سطح العمارة السكنية التي تقطن بها خالتها، وتبين أن مسجل خطر وراء مقتلها بهدف سرقة حلقها الذهبي وهاتفها المحمول و50 جنيها كانت بحوزتها.