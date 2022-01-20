اعترافات المتهم بقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة: «ملقتش معاها غير حلق»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ، بعدما عثر الأهالي على جثتها أعلى سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها شكلت فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، وتبين من التحريات أنّ وراء ارتكاب الواقعة، مسجل خطر، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق.

وضبط قطاع الأمن العام، المتهم واعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، واستيلائه على هاتف المجني عليها وقرطها الذهبي، وأرشد عن مكان المسروقات، واتُخذت الإجراءات القانونية.