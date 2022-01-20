سر مكالمة قاتل روان الحسيني مع والدتها.. قال لها «أنا عادل» لتضليل العدالة

مكالمة هاتفية من والدة الطالبة روان الحسيني، لاعبة فريق كرة السرعة بدسوق والطالبة الجامعية، المعروفة إعلاميًا بـ«شهيدة الغدر» التي قُتلت على يد مسجل شقي خطر لسرقة هاتفها المحمول والحلق الذهبي الخاص بها و50 جنيها، كانت سببًا في كشف العثور على جثة الطالبة فوق سطح عمارة الزعيم السكنية بشارع الجيش في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

المتهم أجبر روان الحسيني على الصعود للسطح تحت تهديد السلاح

«الحقي بنتك مرمية فوق السطح وأنا عادل»، تلك هي المكالمة التي تلقتها والدة الطالبة روان الحسيني من القاتل بعدما أجرت اتصالاً هاتفيًا بها فرد هو على هاتف الضحية، بعدما ارتكب جريمته وأجبر "روان" على الصعود إلى سطح العمارة تحت تهديد السلاح خوفا من أن يكشف السكان أمره فيدخل السجن مرة أخرى بعدما خرج قبل شهر واحد عقب قضائه عقوبة السجن المشدد 6 أعوام في قضية مخدرات.

قاتل روان الحسيني، «إبراهيم. ا. م»، 27 عامًا، اعترف أمام جهات التحقيق في دسوق، بأنه كان يمر بأزمة مالية وكان يهدف إلى سرقة مبلغ مالي من أي شخص وأنه لا يعرف روان لكنه شاهدها تسير في شارع الجيش فتعقبها إلى أن دخلت عمارة سكنية: «بمر بأزمة مالية بعد خروجي من السجن وسِبت دسوق وسافرت دمياط على أمل ألاقي شغل هناك وقعدت 25 يومًا ورجعت بدون فلوس، ففكرت أسرق فلقيت روان ماشية في الشارع بالليل فتعقبتها لحد ما دخلت عمارة الزعيم وتأكدت أن المدخل ضلمة فمشيت وراها كتمت نفسها وهددتها بالسلاح وأجبرتها على الصعود لسطح العمارة».

إيشارب وحلق ذهب و50 جنيهًا وهاتف محمول.. ما تبقى من روان

«إيشارب وحلق ذهب و50 جنيهًا وهاتف محمول»، هذا كل ما تبقى من الطالبة روان الحسيني عقب قيام المتهم الذي تبين أنه مسجل خطر بقتلها خنقًا، «أخدت روان لفوق السطح وماكانش قصدي أقتلها أنا كنت عاوز فلوس بس وهي قالت لي مش معايا غير 50 جنيه قلت لها اقلعي الحلق وخدته وبعدين هي بكت وخفت تفضحني فخنقتها بالإيشارب بتاعها وسرقت التليفون والحلق والفلوس وجريت، وكنت خايف تفضحني وتبلغ عني فادخل السجن تاني».

قاتل روان الحسيني: «كنت بتابع الحادثة على فيس بوك وندمان»

ارتكب قاتل روان الحسيني جريمته ثم عاد إلى منزله ومعه المسروقات، ليتابع ما يدور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في حالة من الخوف خشية القبض عليه: «كنت بتابع الحادثة على الفيس بوك وندمان على قتل روح مالهاش ذنب، وبعدين لما تليفونها اللي معايا رن ارتبكت ورديت وقلت لأمها أنا عادل علشان أضلل العدالة، وماكنتش متوقع يتم القبض عليا».

وتعيش مدينة دسوق بكفر الشيخ، حالة من الحزن الكبير على رحيل روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة، بعدما قتلت على يد مسجل خطر متهم في 17 قضية جنائية ما بين مخدرات وسرقة وبلطجة.

وأمرت جهات التحقيق حبس قاتل روان الحسيني 4 أيام على ذمة التحقيق، وتحريز الهاتف والإيشارب والحلق الذهبي واستعجال تقرير الطب الشرعي.