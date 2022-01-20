الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار النزهة بعد فصل الغاز والكهرباء عنه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق التهم عقارا سكنيًا بمنطقة النزهة بعد انفجار ماسورة غاز.

وكانت أجهزة الأمن، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، فصلت الغاز والكهرباء عن العقار المشتعل بمنطقة النزهة.

استخدام السلالم الهيدروليكية لإنزال السكان

واستخدم رجال الإنقاذ البرى السلالم الهيدرولكية لإنزال السكان من العقار، فيما بدأ رجال المباحث تحرياتهم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأصيب شخصان وتم إنقاذ آخرين في انفجار خط غاز داخل العقار بمنطقة الشيراتون بالنزهة وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

ونشب منذ قليل حريق ضخم داخل عقار بعد انفجار ماسورة غاز بمنطقة النزهة.

الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمحاصرة الحريق

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع تسرب للغاز بأحد العقارات بمنطقة الشيراتون بالنزهة، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمحاصرة الحريق، وتم إخماده وإنقاذ السكان من العقار وجارى حصر الخسائر، وتحرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.