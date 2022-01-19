كيف تفرق بين كورونا وأوميكرون؟.. 12 عرضا مميزا تؤكد الإصابة بالمتحور

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، عن أنّ 50% من إصابات كورونا قد تكون لمتحور أوميكرون، الذي انتشر مؤخرا في كثير من دول العالم.

ويبحث الكثيرون عن كيفية التفرقة بين فيروس وكورونا ومتحور أوميكرون، وهو ما أوضحه الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية طب جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أعراض متحور أوميكرون

وتتمثل أبرز أعراض متحور أوميكرون كما يلي:

- متحور أوميكرون يُصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتتمثل أعراضه في «احتقان الحلق، والتهاب الأنف».

- أعراض أوميكرون مشابهة لأعراض البرد والإنفلونزا.

- أبرز العلامات المميزة لمتحور أوميكرون هي تغيّر نبرة الصوت.

- متحور أوميكرون لا يؤثر على حاستي الشم أو التذوق.

- الإصابة بالمتحور الجديد لت تؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم.

- سيلان الأنف.

- الصداع.

- الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

- حمى شديدة يتبعها رعشة.

- فترة حضانة الفيروس من 2 – 3 أيام فقط.

- يستمر ظهور الأعراض على المريض لفترة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام فقط.

- ينتشر متحور أوميكرون بنحو 4 أضعاف مقارنة بالمتحورات الأخرى.

أعراض كورونا

- يؤثر الفيروس على الجهاز التنفسي السفلي، ويتسبب في ضيق في التنفس، والتهاب الرئوي، وآلام في الصدر وغيرها.

- يؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم.

- يؤدي في الغالب لفقدان حاستي الشم والتذوق.

- فترة حضانة المرض «من وقت التقاط العدوى وحتى ظهور الأعراض» تكون بين 7 لـ14 يوما.

- تستمر الأعراض وفترة حياة الفيروس من 3 لـ4 أسابيع.

وفي كل الأحوال، عند الشعور بالأعراض سواء كانت خفيفة أو متوسطة، فيجب عزل المريض فورًا واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس.