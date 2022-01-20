التعليم تتصدى لـ«أوميكرون».. 9 إجراءات مشددة لحماية طلاب أولى وثانية ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر، عن الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، المقرر أن تبدأ من يوم 22 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة داخل جميع اللجان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، في ظل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وزير التعليم: التزموا بارتداء الكمامات داخل اللجان

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، في مواعيدها المحددة سلفا ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022، إذ تعقد امتحانات أولى ثانوي يوم السبت 22 يناير الجاري، وامتحانات ثانية ثانوي يوم الأحد 23 من نفس الشهر، مطالبا الطلاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، بسبب انتشار متحور أوميكرون.

الامتحانات لن تعقد أونلاين بسبب أوميكرون

أكد شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، لن تعقد «أونلاين» في المنازل، بسبب أوميكرون، موضحا أن الامتحانات ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس، وأن جميع اللجان الامتحانية معقمة ومطهرة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين من أى مكروه.

إجراءات لحماية الطلاب من أوميكرون

1- ارتداء الكمامات الطبية، إلزامي على كل الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات، بهدف حماية أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه.

2- تعقيم جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، قبل وبعد انتهاء اليوم، ويكون ذلك بصفة يومية ودورية.

3- تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجنة الفرعية في جميع لجان الامتحانات، للوصول إلى 15 طالبا كحد أقصى، بهدف تحقيق التباعد الجسدي داخل مقرات اللجان.

4- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة، من أجل متابعة الحالة الصحية لجميع الطلاب والقائمين على الامتحانات، بالإضافة إلى وضع سيناريوهات بديلة للتعامل مع أي طوارئ.

5- توفير كل أدوات التطهير والتعقيم داخل جميع اللجان الامتحانية.

6- توفير أجهزة حرارية بكل اللجان، بهدف قياس درجات الحرارة للطلاب والمراقبين والمشرفين، قبل السماح لأي منهم بدخول لجنة الامتحان.

7- عدم السماح بدخول أي مراقب غير ملتزم بارتداء الكمامة الطبية، إلى لجان الامتحان.

8- عدم عقد أي امتحان لأي طالب مصاب بفيروس كورونا المستجد.

9- تجهيز لجان احتياطية بكل محافظة، للتعامل مع أي أزمة، خاصة حال اكتشاف إي إصابات بمتحور أوميكرون، داخل إحدى اللجان الامتحانية.