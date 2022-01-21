موعد إطلاق الجزء الثالث من مسلسل «حب خادع»

كشف الممثل الهندي زين إمام، عن موعد إطلاق الجزء الثالث من المسلسل الشهير بالوطن العربي «حب خادع»، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور الفيديوهات«إنستجرام»، معلقا: «الجميع يقع في الحب، ويدمر قلوبهم، لكن أجاستيا تجاوز كل الحدود.. هناك مثل هذا الشغف، شيء مثل هذا هو حب أجاستيا، ويوم 31 يناير الجاري هو الموعد».

دور «زين» في الجزء الثالث من مسلسل «حب خادع»

وعن تفاصيل شخصيته داخل العمل في الجزء الثالث من المسلسل، قال زين إمام عن دوره في الجزء الثالث من مسلسل «حب خادع»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يقوم بدور أجاستيا، الذي يقع بحب فتاة تدعى بهاكي، والتي تجسدها ريم شيخ، ويمكنه الذهاب إلى أي حد للتخلص من أي شخص يأتي بينهما.

الفنان الهندي زين إمام يتحدى ملامحه البريئة

لم تكن المرة الأولى الذي يتحدى الفنان الهندي زين إمام، ملامحه البريئة و تقديمه أدوار الشر، إذ كانت بدايته بهذه الأدوار وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال الأدوار السلبية في كلا من «غموض الحب» مع جاسمين بهاسين، أيضا في مسلسل «للعشق جنون» بجانب ناكول ميهتا و سوربهي تشاندنا.

تفاصيل مسلسل «حب خادع» وأبطاله

حقق مسلسل «حب خادع» نجاحًا كبيرًا بالوطن العربي خلال عرض الجزء الأول و الثاني على القنوات العربية، و كل جزء من العمل يقوم أبطال جدد ببطولة العمل و قصة مختلفة، و لكن بنفس المعنى هو خداع الحب.

وقدم الجزء الأول من مسلسل «حب خادع» أرجون بيجلاني، وأليشا بانوار، بجانب انضمام نيا شارما ببطولة العمل، وحقق نجاحًا كبيرًا لأبطال العمل بالهند و الوطن العربي، فضلا عن نجاح العمل بكل البلاد التي أطلق بها.

كما حقق الجزء الثاني من مسلسل «حب خادع»، نجاحا كبيرًا، حينما عرض بالوطن العربي، و قاما ببطولته كلا من الهندية الشهيرة هيلي شاه، الذي عرض لها العديد من الأعمال الدرامية بالعالم العربي، وشاركها ببطولة العمل راهول سودهير، وحقق الثنائي نجاحًا كبيرًا، بينما اختارت إدارة القناة إطلاق اسم «عميلة سرية» على الجزء الثاني.

يقدم الجزء الثالث من مسلسل «حب خادع»، الهندي زين إمام و الهندية ريم شيخ، ويطلق العمل في 31 يناير الجاري بالهند، ومازال لم يجر موعد عرضه بالقنوات العربية.