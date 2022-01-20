مصرع أب وزوجته وطفليهما إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بالبحيرة

شهدت عزبة اليمنى التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة قبل قليل حادث مؤلم، حيث لقي رجل وزوجته وطفليهما مصرعهما إثر تعرضهم لحالة اختناق غاز «بوتاجاز»، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى جثة رجل وزوجته وطفليهما إثر تعرضهم لحالة اختناق جراء تسريب غاز داخل منزلهم بعزبة اليمني التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

نقل المتوفيين إلى مستشفى حوش عيسى

بالانتقال والفحص تبين وفاة «أحمد عبد العزيز الحصري وزوجته وطفليه محمد أحمد 7 سنوات والآخر آسلام أحمد 11 عاما»، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.