«المركزي»: تراجع الدولار ينعش سوق العملات الأخرى.. وأبرز صعود لـ«الين»

سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تداولاته للأسبوع الجاري، إذ انكمش بنسبة 0.58%، بخسارة تعد الأكبر على مدار 6 أسابيع مضت، لتتماشى بيانات مؤشر أسعار المستهلك القياسية مع التوقعات.

«الدولار» يقلص مكاسب 3 أسابيع وسط مستويات تضخم غير مسبوقة

وبحسب النشرة الأسبوعية عن الأسواق العالمية، التي تصدر عن البنك المركزي المصري، والتي أشارت إلى تقليص الدولار لمكاسبه التي حققها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة على العملة الأمريكية.

فيما تستعد أسواق منطقة اليورو لرفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة، الأمر الذي دفع عملة الاتحاد الأوروبي، اليورو، إلى الصعود بنسبة 0.45% خلال الأسبوع الحالي.

يأتي ذلك في ظل تسجيل التضخم في أوروبا مستويات غير مسبوقة لشهر ديسمبر الماضي، بضغوط تراجع العملة الأمريكية.

«الاسترليني» يقفز 0.64% على مدار الأسبوع الجاري

فيما حققت العملة الإنجليزية، الجنيه الإسترليني، صعوداً بنسبة 0.64%، مدفوعة بتراجع نظيرتها الأمريكية الدولار.

كما تزامن ارتفاع الإسترليني مع استعدادات المستثمرين لرفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة خلال شهر فبراير المقبل.

«الين» يقفز 1.2%.. واليابان تتحوط من التضخم برفع الفائدة

وعلى صعيد العملات الآسيوية، سجل الين الياباني صعوداً خلال تعاملاته الأسبوعية، بنسبة 1.2% مدفوعاً بتراجع العملة الأمريكية، الدولار.

فيما يخطط البنك المركزي الياباني لتبني سياسة نقدية أكثر تشدداًـ رفع سعر الفائدة، وذلك لكبح جماح التضخم، قبل وصوله إلى مستويات النطاق المستهدف، أي عند 2%.

صعود مؤشر عملات الأسواق الناشئة 0.62%

وعلى صعيد الأسواق الناشئة، سجل مؤشر «مورجان ستانلي» ارتفاعاً بنسبة 0.62% خلال تداولات الأسبوع الحالي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ ما يزيد عن 16 أسبوع، وذلك على خلفية اسوأ أداء للعملة الأمريكية، الدولار، على مدار 6 أسابيع مضت.