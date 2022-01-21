افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي ساحل سليم والفتح في أسيوط

أعلن الدكتورعاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في أسيوط، افتتاح 3 مساجد في مركزي ساحل سليم والفتح، تزامنا مع صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالمساجد «مبنى ومعنى»

وكيل الوزارة ينيب مديري الإدارات الفرعية في افتتاح المساجد

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه أناب مديري الإدارات الفرعية في افتتاح المساجد الجديدة، موضحا أنه أناب الشيخ عادل عمار محمد مدير إدارة أوقاف ساحل سليم في افتتاح مسجد الرحمة بقرية تاسا بمركز ساحل سليم.

كما أناب وكيل الوزارة الشيخ أحمد عبد المعز مرزوق مدير إدارة أوقاف الفتح بحري فى افتتاح مسجد الشيخ عباس بقرية بني عليج مركز الفتح، و أناب الشيخ عماد الدين إبراهيم سليمان مدير إدارة أوقاف الفتح قبلي، في افتتاح مسجد الرحمة بقرية بني طالب مركز الفتح.

وزير الأوقاف يشكل لجنة لبحث أسباب حريق مسجد علم الدين بأسيوط

وفى سياق آخر، ذكر وكيل وزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شكل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد الرؤوف مدير عام الشئون القانونية، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير الإدارة العامة للحوكمة، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الشئون الهندسية بديوان عام الوزارة، والشيخ عاصم قبيصي مدير أوقاف أسيوط، لبحث أسباب الحريق، الذي أصاب مسجد علم الدين الرباط بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، وسرعة اتخاذ اللازم تجاه إعادة تأهيله، وفق ما يقرره التقرير الهندسي، على أن تنتهي اللجنة من تقريرها المبدئي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.