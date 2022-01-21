سعر الريال السعودي اليوم.. مستقر في البنوك والصرافة حتى نهاية الأسبوع

حافظ بنك «مصر»، على تصدره لقائمة أفضل البنوك اليوم الجمعة، في بيع الريال السعودي بسعر «4.1825 جنيه»، فيما جاء أفضل سعر للشراء بالبنك الأهلي اليوناني، بسعر «4.1804 جنيه»، وذلك وفق آخر تحديث للبنوك وشركات الصرافة.

الريال مستقر حتى نهاية الأسبوع

وسجّل سعر الريال السعودي، استقرارا أمام الجنيه المصري حتى آخر الأسبوع، وتأثرت العملة السعودية بعدة عوامل منها التضخم وأسعار الفائدة والدين العام للدولة وحجم التبادل التجاري بمعنى إذا كانت الدولة تواجه زيادة في صادراتها أكبر من واردتها فذلك الأمر سيؤثر بشكل إيجابي على طلب العملة ويزيد من قيمتها، وكذلك اقتصاد الدولة فالدول التي تواجه استقرارا اقتصاديا تكون هي الاختيار الأفضل للمستثمر وفي العملة وفقا لمتعاملين في سوق الصرافة لـ«الوطن».

أسعار الريال السعودي مقابل العملات

وسجل الريال السعودي، اليوم الجمعة، استقرارا سعريا فى عدد كبير من البنوك وشركات الصرافة، وبيع الريال السعودي في بنك مصر بسعر 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيه للشراء، وسجل سعر 4.20 جنيه مقابل 4.17 جنيه في المصرف العربي الدولي، كما سجّل الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم سعر 4.20 جنيه مقابل 4.04 جنيه للشراء في ميد بنك، وسعر 4.2 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء في «CIB»، وفي بنك «HSBC» سجل سعر بيع الريال 4.20 جنيه مقابل 4.17 جنيه للشراء.