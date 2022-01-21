رفع إشغالات وضبط مخالفات تقديم الشيشة في حملات أمنية بالأقصر

نفذ العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، حملة تمشيطية موسعة استهدفت رفع الإشغالات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مدينة الأقصر، بالتعاون مع مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء محمد الصاوي، مساعد مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي، حكمدار المديرية، كما شارك في الحملات المكبرة المقدم خالد الغول، مدير ادارة شرطة المرافق، وضباط المرافق ومسؤولي الإدارات المعنية داخل مجلس مدينة الأقصر، وعدد من نواب رؤساء الأحياء في نطاق المدينة.

حملات موسعة بشوارع الأقصر

وتأتي هذه الحملات التي يتم تنفيذها داخل نطاق محافظة الأقصر، تنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وكذلك مدير الأمن، اللواء خالد عبد الحميد، والتي تستهدف تكثيف الحملات المرورية والتفتيشية بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية، ورفع جميع الإشغالات والتعديات في الطرق الرئيسية أو الجانبية، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعامل بحزم وصرامة مع المخالفين، ومعاقبة جميع المقاهي والمطاعم والمنشآت المخالفة بالغلق والتشميع، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

بيانات المضبوطات

تم تنفيذ الحملات الموسعة في نطاق شارع المحطة بوسط الأقصر، مرورا بالمنشية وميدان صلاح الدين، ثم نزلة فودافون حتى منطقة نادي المدينة المنورة، حيث أسفرت أعمال الضبط عن تحرير: «23 مخالفة إشغال، وضبط 4 بائعين متجولين، و8 مخالفات نظافة عامة، كما تم ضبط 27 شيشة و3 مقاهي مخالفة لتقديم الشيشة، و2 ميكروفون لإزعاج المواطنين، وضبط منشأتين مخالفتين تعملان بدون ترخيص».

كما تم ضبط 39 مخالفات إدارية و4 محلات مخالفة لقرار الغلق، والتحفظ على جميع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين.