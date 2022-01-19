حملات للتوعية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الأقصر

شكّلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، لجنة تستهدف الرصد والتوعية، وكذلك عملية التحصين للمواشي من الأمراض وخاصة الحمى القلاعية داخل نطاق إدارة أرمنت البيطرية، في إطار تنفيذ تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتكثيف الحملات التوعوية وضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، فضلا عن توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من أي أمراض.

حملات توعوية إرشادية

وأوضح الدكتور فتحي سلمي مدير عام، في تصريحات صحفية، أن الأعمال التي قامت بها اللجنة، تضمنت تنفيذ حملات توعوية إرشادية ميدانيا في جميع القرى عن أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، مشيرًا إلى التوعية بطرق انتقال المرض وأعراض الإصابة وكيفية الوقاية منها بالتحصين بشكل دوري لجميع الحيوانات، في مواعيدها المقررة المُحددة من قبل الوزارة.

ندوة عن الحمى القلاعية

وضمت اللجنة من قبل كل من الدكتور محمد حمزة رئيس وحدة أرمنت البيطرية، وكذلك الدكتور كيرلس لطفى رئيس قسم الإبدي جيولوجي بإدارة أرمنت البيطرية غرب الأقصر، فضلا عن الدكتورة سيدة محمد رئيس قسم الإرشاد بإدارة أرمنت البيطرية، والدكتورة هبة فضل رئيس قسم الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

من جانب آخر، نظمت وحدة العضايمة البيطرية، ندوة إرشادية داخل الجمعية الزراعية بالعضايمة بإسنا جنوب الأقصر، تضمنت الحديث حول المشاركة الإيجابية في الحملات القومية؛ لتحصين جميع الحيوانات القابلة للإصابة بمرض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع.